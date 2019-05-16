Гори Иркутск, живи Рунет? «Странная» дележка бюджета грозит России «смертью» МЧС

Сегодня, 13:57

Пока в Иркутской области горят леса, а на тушение пожаров пожарные машины не могут выехать из-за нехватки топлива - на более «важные цели» тратятся колоссальные средства.

Так, по сообщениям в соцсетях, в Иркутской области, охваченной степными и лесными пожарами, пожарные расчёты просто физически не могут выехать на вызов. И причиной тому нехватка топлива для пожарных машин, о которой сообщают пользователи в соцсетях.

Выяснилось, что денег, выделенных на топливо - не хватило. Охваченная пожарами Иркутская область страдает от не совсем понятных распределений средств. «Странная» дележка бюджета грозит России «смертью» МЧС. Всё потому, что на другие «более важные» проекты выделяются деньги. Например, Минкульт собирается потратить 22 млн рублей бюджетных средств на «мероприятия РПЦ» в Беларуси. К слову, на строительство, уже успевшего стать скандальным, храма в Екатеринбурге - для РПЦ сделан олигархами такой «подарок», но почему-то на «мероприятия» в Беларуси не подарили, а выделил Минкульта из бюджета.

Также в России все еще очень актуальна тема суверенного Рунета. На него планируется потратить 20 млрд бюджетных рублей. Тем временем, пока российский сегмент интернета изолируется - страна полыхает в природных пожарах. Пока горит Иркутск, со всеми его проблемами и нехваткой денег на топливо для пожарных машин - живет проект Рунета, который не собираются останавливать, впрочем, как и пожары.