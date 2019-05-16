Война Дурова с WhatsApp может снять блокировку с Telegram в России

Сегодня, 13:07

Павел показал Роскомнадзору, что угрозу России несет американский мессенджер, а не его «детище».

По всей видимости, Павел Дуров решил пойти на прямую конфронтацию со своим непосредственным конкурентом WhatsApp. Для этого он обвинил их в умышленно непрозрачном ведении бизнеса, из-за чего данные обычных пользователей оказываются незащищенными. Свои доводы он максимально подробно обосновал, опираясь на данные международных СМИ, указывавших на утечки WhatsApp, происходившие на протяжении минувших с его старта 10 лет. Колонку Дуров опубликовал в блоге Telegram.

Создатель мессенджера убежден также и в том, что каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять в своем приложении очередную критическую уязвимость, на ее месте находится другая, а потому все их проблемы с безопасностью являются, по сути, «запасными входами» (бэкдоров) для прочих ошибок.

Объявленная Дуровым война западному конкуренту, без преувеличений, может быть поводом для Роскомнадзора задуматься, а не стоит ли снять блокировку с Telegram в России. Защита данных пользователей, как признался бизнесмен, является приоритетом для его службы, в то время как WhatsApp с легкостью «сливает» информацию в третьи руки. Представить ситуацию, в которой российских пользователей «продают» американским спецслужбам не так и сложно.

Одним из главных «козырей» Telegram Дуров считает то, что ни одной крупной утечки за все время существования мессенджера не произошло. У WhatsApp же подобные неприятности происходят регулярно. В конце своего послания он призвал пользователей рассказывать всем о преимуществах Telegram и просить знакомых и родственников уходить с WhatsApp в пользу его мессенджера.