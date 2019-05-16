Каяк и грамота от Путина пополнили список необычных забытых вещей на вокзалах Москвы

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Как рассказала дирекция железнодорожных вокзалов, более шести тысяч вещей оставили посетители столичных вокзалов РЖД в 2019 году, при этом среди этих вещей иногда обнаруживаются весьма необычные предметы.

По словам сотрудников столичных вокзалов, чаще всего список забытых вещей пополняет чья-то ручная кладь, смартфоны и зарядные устройства. Нередко попадаются продукты и зонты. Однако наибольший интерес представляют вещи, которые встречаются крайне редко, если не сказать раз в жизни. К ним сотрудники вокзалов смело относят каяк, используемый для сплавов по горным рекам, или грамоту, подписанную самим президентом, ведь такие грамоты не так часто вручаются, чтобы терять их каждый день. Также весьма необычным предметом, брошенным на вокзале в этом году, стали костыли. Сложно представить, как человек пришёл на костылях, а после лёгкой походки ушёл без них.

Впрочем, позитивная динамика возврата забытых вещей, согласно которой в 2019 году было возвращено в 2 раза больше вещей, чем годом ранее, дарит надежду, что и каяк, и грамота от Путина вернулись к своим законным хозяевам. Добиться столь высоких показателей РЖД удалось благодаря внедрению новых правил возврата, по которым теперь каждая забытая вещь фотографирется. При поступлении запроса от пассажира фото высылается вероятному хозяину для опознания. Эта услуга появилась на сайте РЖД лишь в начале года, однако уже доказала свою эффективность.

Однако, как напоминают в дирекции ЖД-вокзалов, с поиском потерянных вещей лучше не затягивать, потому что срок их хранения ограничивается 30 днями.