Метро не суждено быть. Жители Екатеринбурга потеряли надежду на постройку второй линии метро

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Для многих стало открытием наличие метро в Екатеринбурге, однако власти города решительно настроены на строительство его второй ветки. По мнению жителей Екатеринбурга, уж лучше пусть власти строят метро, чем очередной храм.

Ещё в 2018 году мэр Екатеринбурга Александр Высокинский говорил о том, что в его планы входит гарантированное строительство второй ветки метро, которая предположительно должна протянуться от района ВИЗ-Правобережный и до микрорайона ЖБИ. Протяжённость линии будет составлять примерно 14,6 километров, общей стоимостью около 81,8 млрд рублей.

На данный момент проект находится в разработке и предполагает размещение 10 станций метро. В предложении по конструкции проекта отмечается, что все станции будут открытыми и с двумя вестибюлями.

Проект постройки второй линии обсуждается уже в течение многих лет, но так и не сыскал своей реализации. Владимир Путин же заявил о том, что если в качестве площадки для Экспо-2025 будет выбран Екатеринбург, то постройка ещё одной линии метро будет неизбежной.

На сегодняшний день никаких существенных новостей о продвижении проекта постройки метро не слышно. Однако жители Екатеринбурга возмущены тем фактом, что у государства находятся средства на постройку очередного храма, коих в городе и так много, но профинансировать действительно необходимый для города проект они никак не решаются.

«Не храм, а хлам! Он никому не нужен, лучше реализуйте давно обещанное метро», - пишут пользователи социальных сетей, потерявшие всякую надежду и считающие, что метро не суждено быть.