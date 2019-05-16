Кровавые деньги: Авиакомпанию «S7» пассажир заподозрил в попытке нажиться на катастрофе «Аэрофлота»

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Авиаперевозчик присваивает при онлайн-регистрации последние места в хвостовой части самолёта, где погибли практически все пассажиры сгоревшего SSJ100, а после предлагает поменять их на места рядом с выходом за дополнительную плату, негодует пассажир.

Не секрет, что трагедия в аэропорту Шереметьева запятнала репутацию национального перевозчика и отчасти подорвала доверие пассажиров к нему. Для «S7 Airlines», главного конкурента «Аэрофлота», открылись прекрасные перспективы, однако этого, вероятно, перевозчику показалось недостаточно и, как подозревают пользователи Сети, он поспешил «подзаработать» на поднявшейся шумихе.

По словам одного из пассажиров, который решил воспользоваться услугами «S7», неладное началось при прохождении онлайн-регистрации, когда перевозчик самостоятельно присвоил ему место 27F - самое последнее место, расположенное в хвостовой части самолёта. Как известно, практически все, кто сидел в хвостовой части сгоревшего SSJ100, погибли, поэтому в сознании пассажиров прочно укрепилась мысль, что эти места самые опасные. Поэтому не удивительно, что сразу после самовольного присвоения места 27F перевозчик благородно предложил клиенту пересесть ближе к выходу, но не просто так, а за дополнительную плату.

Видимо, расчёт был сделан на то, что для обеспечения своей безопасности пассажир не пожалеет каких-то 735 рублей (10 евро) и безропотно отдаст деньги. Так, с миру по нитке и наберётся солидная даже по меркам «S7» сумма.

Сама авиакомпания, по всей видимости, не особо беспокоится о том, каким именно способом будут получены эти «кровавые деньги», которые, охваченные ужасом, пассажиры спешно отдают, преследуя лишь одну цель - «пережить» свой рейс и не повторить судьбу жертв «Суперджета».