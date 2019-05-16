ООО «Храм Святой Екатерины». Россияне предложил сжечь «коммерческий» храм олигарха в Екатеринбурге

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По планам рядом со скандальным храмом на месте сквера в Екатеринбурге будет расположен элитный жилищный комплекс. В сети настолько недовольны этим строительством, что пригрозили его сжечь.

В комментариях социальной сети ВКонтакте под новостью о протестах жителей Екатеринбурга против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера Театра Драмы разгорелась настоящая рознь.

«Да пусть построят свой храм. Всё равно он когда-нибудь сгорит...», - написал пользователь. Правда, тут же благоразумно добавил, что ни к чему не призывает. Однако этот комментарий можно считать недвусмысленным намёком о желании сжечь злосчастный храм в случае его постройки.

Уже более завуалировано на это намекает другой комментатор: «Храм, я надеюсь, будет деревянным?» Несмотря на непрямые заявления, этим пользователям уже пригрозили визитом оперативников из Центра «Э» - подразделения МВД, занимающегося экстремизмом. Правда, это сделали в шутку другие комментаторы.

Недовольство жителей легко понять — екатеринбуржцы любят этот сквер и называют его одним из немногих мест в городе, где можно активно отдохнуть. Правда, «поджигатели» видимо не в курсе, что для наказания всех «виновных» им придётся сжечь и элитный жилищный комплекс, который должен быть построен неподалёку.

Строительством храма занимается организация с «беспалевным» названием ООО «Храм Святой Екатерины». Его главным учредителей является миллиардер Андрей Козицын, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании», №24 среди самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.

По всей видимости, бизнесмен выкупил землю под строительство храма не из Боголюбовых соображений — по плану рядом будет расположен жилищный комплекс из трёх зданий с фитнес-центром и коммерческими помещениями.

Скорее всего, именно из-за Козицина уральские власти не спешат перенести место строительства — в деле замешаны большие деньги. Вероятно, что вера и РПЦ во всей этой истории — прикрытие коммерческих интересов олигарха.