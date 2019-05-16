Трусы, мороженое, самолеты, но не посылки? Россияне восхищаются многофункциональностью «Почты России»

Сегодня, 08:16

«Почта России» является одной из самых успешных федеральных компаний, которая предоставляет не только услуги транспортировки посылок, но и множество других. В их грандиозные планы входят такие вещи, которые не снились и большинству современных транснациональных корпораций.

«Почта России» — это компания, которая покрывает всю территорию России и имеет доступ практически ко всем уголкам мира. Российская почтовая система является одной из старейших в Европе и насчитывает более тысячи лет. Немудрено, что компания по итогу разрослась до таких масштабов, что имеет свои отделения в каждом населённом пункте страны.

Современный подход компании к доставке посылок и внедрение новых технологий в систему организации транспортировок является минимальным достижением, входящим в грандиозные планы федеральной структуры. На данный момент в ведомство почты входит даже расчётная система «Почта Банк».

В качестве крупномасштабных планов федерального государственного унитарного предприятия уже были озвучены намерения закупить более внушительный авиапарк и открыть в дальнейшем свою авиакомпанию, которая будет осуществлять пассажироперевозки.

Не так давно представителями «Почты России» был инициирован проект, который в дальнейшем благодаря пользователям социальных сетей получил название «убийца Aliexpress», в соответствии с родом осуществляемых услуг. Компания запустила свою торговую площадку, на которой они будут предоставлять товары на разный вкус и цвет по абсолютно разным ценам. Россияне искренне восхищаются многофункциональностью «Почты России», которой никто не ожидал.

Один сомнительный комментарий в Twitter запустил ряд слухов о том, что в скором времени «Почта России» откроет свои точки по продаже мороженного. Такая «утка» стала поводом для обсуждений многофункциональности службы почтовых доставок. Хотя, согласно списку услуг, предоставляемых от имени почты, вряд ли можно сказать, что они узкоспециализированное предприятие. Таким образом, Почта России активно продает все от трусов, кормит всем от мороженого и планирует все - до постройки самолетов. Однако с точной отправкой посылок и бережной их поставкой все еще возникают трудности.

«Мороженное на каждую почту!», - пишут пользователи сетей в поддержку новой инициативы.