«Дешевле яхту заказать»: Яндекс.Такси поднял тарифы «до небес» из-за дождей в Москве

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Проливные дожди в Москве стали прекрасным поводом для Яндекс.Такси нажиться на безвыходности положения своих клиентов. Завышенные тарифы стали шокирующими для многих людей, желавшими воспользоваться их услугами.

Пользователи социальных сетей оставляют множество гневных комментариев в сторону Яндекс.Такси, не довольствуясь резко возросшим ценам на поездку по столице. Непогода в Москве сподвигла компанию, предоставляющую услуги пассажироперевозки, увеличить цены настолько, что многие предпочли пешую прогулку и поездку на метро.

Одна из пользовательниц Twitter пишет о том, что она сильно удивлена цене, которую агрегат предложил ей за поездку на, казалось бы, небольшое расстояние. «Я впервые вижу такие цены», - пишет девушка.

Расстояние из пункта «А» в пункт «Б» её поездки составляет примерно 13 км и в среднем занимает 20 минут при поездке на автомобиле, при условии, что на дороге отсутствуют какие-либо препятствия. Приложение Яндекс.Такси запросило сумму в 1848 рублей, показывая, что время поездки составит почти 2 часа. Со слов девушки, их же навигатор показывал 52 минуты. «Удивительные вещи дождь в Москве творит со временем», - упоминает пользовательница Twitter.

По мнению многих москвичей: «В этот день было куда дешевле яхту заказать и спокойно доплыть до дома, нежели оплатить заоблачно дорогие поездки на корыте от Яндекса».

Чтобы в дальнейшем избежать жалоб со стороны клиентов, компании Яндекс.Такси явно стоит пересмотреть свою ценовую политику и стараться не «перетягивать на себя одеяло», поднимая тарифы «до небес» и использовать неблагоприятные ситуации во благо своей прибыли и во вред потенциальным клиентам.