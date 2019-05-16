«Денег нет, но вы катитесь» или Aurus для народа? Для президента был создан новый автомобиль по цене космического корабля

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Уместно ли в стране, где по разным данным от 20 до 35 миллионов населения находятся за чертой бедности вкладывать более 12 миллиардов в премиальную машину для одного абсолютно конкретного клиента?

Не углубляясь в технические характеристики новой премиальной модели автомобиля рассматриваются проблемы общественного плана. Стоит отметить, что отечественный автопром России в действительности слаб. Уровень реальных доходов населения страны падает, а ежегодное количество и откровенно нищих граждан страны становится откровенно больше. Сумма, вложенная в автомобиль равносильна годовому бюджету республики Адыгея. При всем этом такую машину себе могут позволить лишь 0,018% россиян, учитывая предварительную стартовую цену в версии Aurus s600 в самой базовой комплектации в 10-12 миллионов рублей.

Для примера строительство одного онкоцентра в Саратове обошлось бюджету в 5,6 млрд рублей вместе с оборудованием последнего поколения. Постройка одной высокотехнологичной школы на 500 человек уже в 1,6 млрд рублей. Также не лишним будет упомянуть о количестве ветхого жилья и 2,6 миллионах россиян живущих в нечеловеческих условиях без элементарных благ цивилизации с печным отоплением в условиях начала 20 века.

Если взять среднюю цену квадратного метра в Приморском крае (56134 руб.), то несложно подсчитать, что в почти 22000 квадратных метров можно расселить более 650 человек в нормальные условия, отвечающие требованиям 21 века и этим показать действительное величие страны в заботе о россиянах.

На ум приходит известная фраза премьер-министра страны Дмитрия Медведева. «Денег нет, но вы держитесь», однако в данной ситуации вернее сказать «Денег нет, но вы катитесь».

Ироничным является и то, что по цене автомобиля для президента является и космический корабль, однако одно другое точно никак не компенсирует.