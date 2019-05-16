РЖД или Форт Боярд? Потоп вынудил пассажиров босыми пробираться к вагонам

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При выходе на платформу станции Фили образовались глубокие лужи. Сотрудники станции не предпринимают никаких действий по устранению стабильно повторяющейся проблемы.

Прошедший ливень оказался настоящим испытанием для пассажиров РЖД. Путь к вагонам преградил настоящий потоп. Сотрудники станции попытались обеспечить переход деревянными настилами, однако на них тут же образовалась очередь. Некоторые приняли решение босыми пробираться к вагонам.

Как отмечают пользователи сети, подобная проблема возникает на данной станции далеко не в первый раз. Ранее ливневые дожди также затапливали подход к вагонам, и сотрудники предложили пассажирам лишь картонные подстилки. Сама проблема обрела стабильный характер именно после строительства новой платформы.

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Пассажиры, которые регулярно пользуются железнодорожной станцией Фили могут начинать закаляться, а сотрудники РЖД, которые не желают качественно устранить проблему, можно заранее подыскивать удобные деревянные настилы – в крае вновь передают дожди.