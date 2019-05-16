«Один товар по цене двух». Wildberries отказывается отдавать клиентам их заказы

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Первый заказ не соответствовал заявленной комплектации, а второй не позволили выкупить из-за отказа от первого, жалуется клиент. Видимо, магазин запустил новую акцию «Один товар по цене двух» - плати за оба и забирай тот, что тебе нужен.

Нововведение популярного интернет-магазина «Wildberries», вызвавшее настоящий шквал критики, продолжает доставлять хлопоты клиентам и укреплять их в намерении отказаться от услуг магазина. Так, введённая с лёгкой руки руководства платная доставка теперь не только активно опустошает кошельки покупателей, но и вынуждает выкупать весь заказанный товар без права на отказ.

Одна из покупательниц, на своём опыте успевшая оценить нововведение, рассказала, чем может обернуться вполне обоснованный отказ от товара. По её словам, камнем преткновения стал заказ, в котором оказалась не та комплектация, что была заявлена на сайте. Аналогичный товар в той комплектации, что ей вдруг предложили в пункте самовывоза, был без адаптера, что существенно снижало его стоимость. Посчитав это чистой воды надувательством, клиентка отказалась выкупать первый заказ, но была полна решимости забрать второй. Здесь и выяснилось, что доставка распространяется на эти два совершенно разных заказа, соответственно, при отказе от первого возможность выкупить второй автоматически теряется где-то в лабиринтах логики магазина, который при таком раскладе теряет не только часть прибыли, но и с высокой вероятностью ещё и постоянного покупателя.

Попытаться понять логику магазина, впрочем, всё же можно. Вероятно, устав от регулярных отказов и возвратов, которые влияют на размер выручки, руководство могло дать установку на максимальный выкуп. Например, не выкупишь один товар, то не заберешь и другой, поэтому будь добр – плати за оба и забирай. При этом руководство, видимо, не учло, что насильно мил не будешь, и при такой политике продаж выручка не только не будет расти, но и начнёт стремительно падать.