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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о создании единого публичного реестра источников фейк-ньюс.

В минувшую среду Александр Жаров заявил о создании единого реестра изданий, которые публикуют недостоверные новости – «фейк-ньюс». В реестре можно будет увидеть данные самого издания, а также фамилии авторов материалов.

18 марта этого года президент России Владимир Путин подписал указ об административном наказании за распространение недостоверной или социально опасной информации. Закон вступил в силу 29 марта, и предполагает в качестве наказания штрафы в большом размере. Для юридических лиц они могут доходит до 1.5 миллионов рублей, в зависимости от последствий, которые спровоцировала та или иная публикация.

Однако Роскомнадзор не всегда действует согласно букве закона. Так, vistanews.ru, в середине марта этого года оказался заблокирован без решения суда. Порядка двух недель постоянные читатели портала не могли быть в курсе актуальных, а главное независимых новостей. Многие СМИ оказываются под влиянием тех или иных представителей олигархических структур и не в вправе писать новости «ни на кого не оглядываясь». Данное издание vistanews.ru также отличается независимостью суждений, журналисты стараются рассмотреть проблему с разных точек зрения и представить объективное мнение.

Инициатива Роскомнадзора по ликвидации недостоверных представителей СМИ и создания реестра, где все фейк-ньюс окажутся в одном флаконе, была бы хорошей, так как из-за открытого доступа уже нельзя будет схитрить не Роскомнадзору, не сетевым изданиям.