Что люкс, что эконом – все едино: «Яндекс.Такси» выдает «семерку» за Mercedes – сеть

Вчера, 21:17

Какой бы тариф не был указан в заказе – приедет тот же видавший виды «жигуленок», жалуются клиенты.

В Сеть попало новое разоблачение по поводу «Яндекс.Такси». Уже с какой стороны не разоблачали агрегатор, но сервис дает все новые и новые возможности, чтобы фантазия правдоискателей не иссякла. И началось все с того, что один из пользователей рассказал, почему с машинами «Яндекс.Такси» так часто случаются аварии. Юзер поспешил пояснить, что это его личное мнение, но подписчикам оно показалось более, чем объективным.

Автор поста сообщил, что как только на рынке появились агрегаторы, цены на таксоперевозки упали до минимума, что таксистов явно не обрадовало. Теперь, чтобы шофер мог заработать на хлебушек с маслицем, ему нужно работать по 16 часов кряду. Кроме того, сервис может подвигать приоритет водителей, если они пропускают заказы, так что иногда шофер не успевает отойти по нужде, как пришло новое сообщение. Не все таксисты имеют личный транспорт, поэтому им приходится арендовать машины и самим заправлять «железного коня».

И что самое удивительное – агрегатору, видимо, просто наплевать, кто у него работает. Ни паспортных данных, ни трудовой – «зеро». Поучается, достаточно просто отправить на указанный адрес фото любого парня с правами на фоне Mercedes, а потом приезжать на люксовый заказ на разваливающейся на ходу «семерке». Если верить автору, то «Яндекс.Такси» большинство своих сотрудников и в глаза не видел: приходить в офис лично надобности нет. Вот и поучается, что сервис выдает «семерку» за Mercedes. И когда на вызов по заказу «люкс» приезжает «жигуленок», который даже на «эконом» не должен отзываться, у шофера всегда есть объяснение, дескать та машина сломалась, пока езжу на этой и заканчивает свои оправдания примерно так: «Так ехать будешь, или отказ пиши, но я не при делах, ты сам отказался». Вот и получается, что люкс, что эконом – все едино.

Фолловеры тут же припомнили случаи, когда по тарифам «Комфорт и эконом приезжал один и тот же автомобиль. В описанном случае заказы принимала «универсальная» Skoda. Однако некоторые вступились за агрегатор. Они отметили, что у «Яндекс.Такси» просто много машин, поэтому и количество ДТП больше. А в если судить в процентном отношении – то аварий у ЯТ не больше, чем у всех остальных.

Однако самое интересное то, что в полемику вступил сам агрегатор. Он пояснил, что водители просто не могут работать по 16 часов, ведь приложение не будет отправлять ему заказ, если он после окончания смены не взял перерыв. И по поводу проверки соответствия машин заявленному тарифу у сервиса, дескать, есть свои «секретные» инструменты. Естественно, раскрывать их агрегатор не стал – вдруг у мошенников получится и здесь найти лазейку.