Председатель ЗакСа Петербурга разберется с депутатом-«травокуром» Резником

Вчера, 18:43

Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал разобраться с депутатом Максимом Резником, который был неоднократно уличен в употреблении наркотиков. По словам спикера, все будет сделано в строгом соответствии с регламентом парламента и законами.

Наркоскандал с участием Резника действительно активно обсуждается в обществе. Петербуржцы возмущены тем, что в городском парламенте заседает уличённый в наркомании депутат. Так что неудивительно, что этим делом решил заняться председатель ЗакСа.

Депутат Резник неоднократно попадался на употреблении наркотических веществ. Так, в начале мая 2019 года «Невские новости» обнародовали видеоролик, на котором депутат раскуривает папиросу предположительно с марихуаной (после сильной затяжки парламентарий закашлялся).

Сразу после этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Резнику пройти тест на наркотики, однако тот ответил отказом. Тем самым он вызвал еще больше подозрений в свой адрес.

Позднее, 5 мая, источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что в полиции обнаружили следы наркотиков в карманах куртки, которая ранее принадлежала Резнику. Журналисты купили куртку у жены Резника Ксении Казариной через Avito.

11 мая было опубликовано видео с участием Резника и его жены из Праги. На ролике видно, что супружеская чета употребляет наркотики прямо в центре города. Отметим, что в Чехии лояльно относятся к наркотическим веществам, так что Резник и Казарина совершенно спокойно курили там марихуану.