«Бонус» от шеф-повара: В московском Burger King обнаружили фастфуд с плесенью

Вчера, 15:46

Жалоба клиентки может стать последним гвоздём в крышке гроба заведения.

Клиентка Burger King, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, сообщила об ужасающей находке во время последнего визита в фастфуд-ресторан. Девушка заказала бургер, но получила его с «бонусом» от шеф-повара в виде неблагородной плесени. По кадрам, снятым той же посетительницей, видно, что плесень появилась на булке, из которой почти текла вода.

Вероятно, продукт был приготовлен сильно заранее и дожидался участи быть съеденным, за это время его неоднократно могли разогревать, что и спровоцировало развитие гриба на несвежей или неправильно хранившейся булке. О том, как отреагировал персонал, неизвестно. Впрочем, не сообщается и о том, предприняла ли пострадавшая какие-либо действия для защиты своих прав.

Однако этот инцидент мог стать не причиной, а следствием многократных ошибок, допущенных владельцами франшизы. Народ неоднократно жаловался на непродуманный маркетинг. Данная точка Burger King расположена в минуте ходьбы от станции метро «Октябрьская», рядом с Центральным парком культуры и отдыха, университетом «МИСиС» и другими точками отдыха вдоль Садового кольца.

Чрезвычайный поток посетителей в небольшое заведение ожидаемо привёл к ухудшению качества обслуживания и, вероятно, стал причиной снижения концентрации работников Burger King.

Стоит отметить, что менеджмент фастфуд-ресторана на Ленинском проспекте, возможно, осведомлён о тоннах критики в Интернете, поскольку начал менять положение. Так, в этом заведении сети отсутствует возможность безлимитных напитков, которая привлекала отдыхающих в парках, и нескольких популярных акций. Отсутствие «халявы» немного улучшило ситуацию с переполненностью фастфуда, но проблема «тыняющейся» молодёжи и неудобного интерьера ещё насущна, что оставляет неприятное впечатление от посещения Burger King.