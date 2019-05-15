Нужно больше мигрантов: МЭР привлечет высококвалифицированных специалистов низкими зарплатами

Вчера, 13:44

Специалисты получат возможность проще получить статус ВКС, но процедура получения ВНЖ осталась прежней.

Вероятно, России нужно больше мигрантов. Ведь, как стало известно, Минэкономики привлечет высококвалифицированных специалистов низкими зарплатами из-за рубежа. С низким порогом зарплаты статус ВКС станет намного проще получить, что должно привести к появлению большего количества мигрантов, согласно логике ведомства. А дистанционная возможность подтверждения квалификации расширит список тех, кто заинтересован в работе в России, но не имеет конкретного работодателя.

Не обошли стороной и учащихся – при завершении обучения в российском вузе можно получить гражданство в упрощённом порядке и без отказа от имеющегося. Илья Торосов, замглавы МЭР, считает эти действия правильными на пути создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Эксперты сообщают, что специалисты не заинтересованы в постоянном проживании в РФ – для них это, скорее, временная работа. Они утверждают, что все возможности миграции из стран бывшего СССР давно исчерпаны, а европейские специалисты сейчас ориентированы на другие страны.