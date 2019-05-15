По стопам Медведева. В Миассе «Почта России» отказала старикам в выдаче пенсий из-за отсутствия денег

Вчера, 19:00

Вешали объявление, что денег нет, и в наглую отказывали в выдаче пенсий, рассказывают о произволе «Почты России» челябинские пенсионеры.

«Денег нет, но вы держитесь» - услышали от Дмитрия Медведева в 2016 году крымские пенсионеры. Однако, кто бы мог предположить, что крылатое выражение, принадлежащее премьер-министру, настолько полюбится российским компаниям, что в один момент станет «девизом» одного из суровых челябинских отделений «Почты России», где недавно пенсионерам пришлось практически с боем забирать то, что принадлежит им по праву.

Как сообщает DEITA.RU, по стопам Дмитрия Медведева недавно пошли в Миассе. Пришедшим за своими скромными пенсиям старикам, невозмутимо заявили, что денег нет, и даже бумажечку повесили с пророческой фразой премьер-министра. По словам пенсионеров, им пришлось томиться в мучительных ожиданиях, пока кто-нибудь из посетителей вдруг не решит оплатить счета за услуги ЖКХ, чтобы в кассе наконец появилась наличка. Можно представить, на сколько затянулось это ожидание.

Пенсионеры не понимают, как из отделения могли исчезнуть все деньги, специально выделенные им государством. Пользователи Сети предположили, что деньги почтовое отделение пустило на свои расходы в обход их кошельков.

Стоит отметить, что такой «незначительный инцидент» вовсе не взволновал руководство почтового отделения. По их мнению, отделение работало в штатном режиме. Правда, несколько позже, когда ситуация получила огласку в Сети, в пресс-службе «Почты России» отметили, что данная ситуация действительно имела место быть. Однако, по их словам, через несколько часов всё разрешилось благополучно, прибыла инкассация и отделение возобновило выдачу пенсий.

Остаётся лишь надеяться, что больше ни крымские, ни челябинские, ни любые другие российские пенсионеры не услышат безапелляционного: «Денег нет». А крылатые выражения от премьер-министра не будут приобретать актуальность для россиян.