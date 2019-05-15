А пожарных – вместо охраны? В России предложили строить школы и больницы из дерева

Вчера, 11:20

Минпромторг может подвергнуть россиян серьезной опасности ради экономии 15% бюджетных средств.

В России предложили строить школы и больницы из дерева. Изменения прорабатывает Минпромторг. Ведомство рассматривает возможность создания из древесины трети социальных объектов. Помимо школ и больниц в список включены детские сады и поликлиники. Замгалвы Минпромторга Виктор Евтухов видит в этих изменениях экономию средств на строительство соцобъектов – целых 15%. Осуществляться это будет с помощью 30%-й квоты на применение продукции деревянного домостроения при госзаказе.

Школа из дерева, а пожарных – вместо охраны? Интересно, как Минпромторг убедит родителей отдать своих детей в такую школу. Евтухов сообщает о безопасности и огнестойкости таких зданий, но слова мало что меняют. Россия не забудет инцидент в ТЦ «Зимняя вишня», когда невинные дети погибли, казалось бы, в безопасном и далеко не деревянном здании.

Не секрет, что подростки грешат курением на территории школы. Отучить их от этого крайне сложно. Страшно представить, чем может обернуться брошенный за углом деревянной школы окурок. В целом, школьники и учителя обречены проводить каждый день в такой школе как на иголках. Ведь поступки детей непредсказуемы, а количество пожаров в РФ только растет. В 2018 году количество возгораний в РФ возросло на треть по данным МЧС – 471 случай в местах массового скопления людей. Около 300 детей погибли в пожарах в прошлом году.

Обеспечение пожарной безопасности в деревянной школе тоже сомнительно. Минпромторг также не уточняет, как в такие учебные заведения будет подаваться отопление, которого нет даже в обычных школах в отдаленных регионах России.

Если представить, что россияне одобрят школы и больницы из дерева, Минпромторг, вероятно, прибегнет к массовой вырубке леса. Масштабы этого явления и так поражают. По данным «Гринпис России», площадь диких лесов в РФ сократилась на 90%. Боле того, незаконная вырубка влияет отрицательно на экологию.

Страшно подумать, что государство собирается экономить гроши, подвергая опасности малышей, подростков, пожилых и больных людей - самых незащищенных россиян. Экономия на строительстве безопасных соцобъектов в такой большой и богатой ресурсами стране как РФ может вызвать небывалый шквал критики.