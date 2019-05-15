Котанос: Опухший от укуса осы кот, стал новой звездой интернета

Вчера, 10:39

Укушенный осой кот стал новым достоянием Интернета и поводом для обсуждений, после публикации его фотографии в Twitter.

Коты уже давно покорили сердца пользователей интернета, но забавные коты становятся просто новыми звёздами. Так один бедолага сиамский кот попал в неприятную для него ситуацию, ставшей поводом для обсуждений на просторах социальных сетей. Этот кот съел осу, после чего его мордочка распухла, приняв забавные очертания.

Изображение питомца на сегодняшний день уже получило более 50 тыс. ретвитов и 172 тыс. лайков.

Многие пользователи Twitter посочувствовали бедному коту и в его «поддержку» тоже добавили фотографии своих питомцев, попавших в похожие ситуации. Но большего ажиотажа принесло сравнение кота с известными личностями и персонажами различных фильмов. Так кто-то посчитал, что бедолага-кот похож на актёра, сыгравшего роль Хеллбоя, Рона Перлмана и многим это сравнение показалось довольно-таки забавным.

Были среди пользователей и те, кто заметил сходство с главным антагонистом нашумевшего фильма «Мстители:Финал» Таносом, прозвав животное, съевшее осу, Котаносом.

Сравнения сиамского кота с распухшей мордой ограничивалось только лишь фантазией комментирующих. Люди находили сходства там, где, казалось бы, их нет. Были и те, кто разглядел сходство кота с Королем Ночи из сериала «Игра престолов», а некоторые провели аналогию с Тигрой из мультипликационного сериала «Винни Пух», вспомнив серию, где персонаж чуть не проглотил пчелу.