Звоночек для Минтруда: Финляндия может переманить рабочих РФ достойной зарплатой

Сегодня, 12:58

Стремящиеся прокормить семью российские рабочие могут не захотеть ждать от государства достойных изменений по зарплатам.

Финляндия может переманить рабочих РФ достойной зарплатой. О такой возможности заговорил эксперт Союза предприятий технологической отрасли страны Анне Акола-Лехтинен. По словам эксперта, Финляндия переживает не лучшие времена. Ухудшилась ситуация с демографией, молодежь утратила интерес к рабочим профессиям, а предприятия страны наоборот, увеличивают объемы производства. Все это приводит Финляндию к логичному выводу: просить помощи у богатого на человеческие ресурсы соседа – России.

Анне Акола-Лехтинен признается, что Финляндия прикладывает усилия для привлечения своих граждан к таким профессиям как сварщик, машинист, сборщик и подобные. Есть множество активных вакансий, заработная плата установлена на приличном уровне. Но результат все равно не соответствует усилиям. Управляющий директор Skoda Transtech (производитель железнодорожных транспортных средств) Лассе Орре добавил, что компания даже проводит курсы для набора персонала, но 80% рабочей силы – это все равно иностранцы из Польши и России.

За десять лет количество выпускаемых в Финляндии рабочих специалистов действительно сократилось. В прошлом году их была всего 1 тысяча, тогда как в 2008 – 3,5 тысячи.

Предугадать реакцию некоторых рабочих России на предложение Финляндии не трудно. Обратившись к известному порталу, легко узнать, что заработная плата российских сварщиков на апрель 2019 года составляет менее 75 тыс. рублей. Примечательно, что в конце 2018 года она почти достигала 100 тыс. рублей. Показатели явно средние и выглядят на первый взгляд более чем прилично. Но это справедливо, возможно, для столицы и области. Трудно представить, что, например, в Кемерово, Кузнецке или Барнауле сварщику заплатят в месяц 100 тыс. рублей. Доходы рабочих в России – крохи в сравнении с предложением Финляндии.

Сварщику предприятия Финляндии готовы платить около 3 тыс. евро (220 072 рубля на сегодняшний день) без учета налогов. Оплата, достойная переезда ради того, чтобы прокормить семью. Выходит, что Финляндия может переманить рабочих РФ достойной зарплатой. И это самый настоящий звоночек для Минтруда. Если Россия стремится к высоким показателям на производстве, рабочих необходимо приблизить к зарплате, которую им предлагает чужая страна.