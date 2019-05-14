Шаловливые ручки Почты России: Сотрудники в Кемерово стабильно вскрывают посылки

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Клиентка, получив посылку, в очередной раз не досчиталась предметов в ней. Девушка отмечает, что ситуация повторяется неоднократно именно в Кемерово.

Клиентка Почты России призывает руководство компании разобраться с воровством из посылок. На сей раз, получив почтовое отправление, клиентка не досчиталась конфет в посылке. Эмоционально, с использованием ненормативной лексики, девушка выражает негодование на страничке в соц.сети.

Шаловливые ручки Почты России дотянулись не только до конфет. Клиентка жалуется, что ранее у неё из посылки украли куртку, которая стоила намного дороже конфет – порядка пяти тысяч рублей.

Девушка уже находится в отчаянии, поэтому призывает руководство разобраться со стабильными кражами. При этом, пострадавшая отмечает, что в какой-то момент обворовать могут и беспомощных стариков, которым не приходится рассчитывать ни на что, кроме провизии и одежды из посылок.

Ранее о воровстве из посылок сообщал и житель Нижегородской области. Согласно результатам его личного расследования оказалось, что сотрудники Почты России, украв товары из посылок, продают их на местных сайтах.

В других регионах России случаи воровства в почтовых отделениях фиксируются реже. Вероятно, руководство умеет правильно мотивировать сотрудников на качественную работу. Почте России в Кемерово желательно перенять положительный опыт коллег, дабы прекратить расстраивать собственных клиентов.