Цены на авиабилеты для россиян вырастут из-за борьбы за экологию в Европе

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В то время, как Россия отменила НДС на топливо для авиакомпаний, Евросоюз заявил о необходимости его повышения, чтобы значительно сократить количество авиаперелетов, сообщает французская газета Le Monde.

Борьба за экологию вышла на новый уровень — власти Европы инициируют сокращение количество перелетов ради сохранения чистого неба, однако без «жертв» не обойдется.

Жертвами, в данной ситуации, станут не только жители Европы и но и россияне, рост цен на билеты для которых серьезно ударит по кошелькам. Логика здесь, как пишет «Коммерсантъ», крайне проста: Меньше полетов - дороже билеты - небо над Европой чище».

Многие эксперты выступили с мнением, что вместо сокращения перелетов, которые несомненно приведут к снижению прибыли авиакомпаний, деньги могли бы пойти на модернизацию самолетов и авиалайнеров, чтобы сократить выбросы в атмосферу. Однако Еврокомиссия осталась при своем. Многим экспертам европейские налоги стали напоминать санкции в сторону России.

Апрельское обнуление НДС для российских авиакомпаний позволило сократить стоимость билетов на внутренние перелеты, однако стоимость вылета за пределы РФ может оказаться неподъемной ценой для многих россиян, как и для европейцев в Россию.

Однако есть в этом и плюсы. Несмотря на то, что такая тактика может негативно повлиять на российский туризм, эта же тактика может поспособствовать развитию внутреннего туризма, который позволит сохранить капитал, ежегодно вывозимый за пределы РФ.

Более того, одобрение налога «на экологию» позволит увеличить свой финансовый оборот крупным российским авиакомпаниям, таким как «Аэрофлот», который, после трагедии в Шереметьево, потерял в стоимости своих акций несколько пунктов.