С формой в стране напряженка: Московских пожарных заставляют на свои деньги покупать обмундирование

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А одетого «не по форме» огнеборца, очевидно, не допустят к тушению пожара.

Профессия «пожарный» является одной из самых почитаемых, но далеко не самой оплачиваемой. В Москве среднестатистический огнеборец получает 30 тысяч рублей в месяц. Если судить с точки зрения регионов, где заработная плата пожарного варьируется от 14,5 до 17 тысяч, то это неплохой ежемесячный доход.

Однако и жизнь в столице значительно дороже и диктует свои условия, вот и получается, роскоши на 30 тысяч не видать. Впрочем начальникам проблем подчиненных не понять. Вот и директива о том, что теперь пожарные должны является на службу в беретах нового образца никоим образом не смутила московские главки МЧС. Как сообщает телеканал Mash, беретов, в которые обязали одеваться московских пожарных, на складах нет. Это означает, что личный состав чрезвычайного ведомства фактически заставляют покупать недостающую часть спецодежды на свои деньги в военторге. Так как с формой, очевидно, в стране напряженка.

Следует отметить, что формой огнеборцы не разбалованы: боевки носят по пять лет, каски и вовсе передаются из поколения в поколение. Однако директива начальства такова, что нести службу нужно строго по форме и в форме. Не исключено, что сотрудника не в рыжем, а к примеру, в фиолетовом берете, не допустят к тушению пожара. Неудивительно, что по стране полыхают пожары, которые не могут потушить неделями.