Меньше взяток - больше энергии? РЖД войдут в ассоциацию энэргорынков

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РЖД планирует отказаться от услуг РЭС и выйти на самостоятельный закуп электроэнергии. Сообщают СМИ.

По данным Министерства транспорта Российской Федерации стало известно о проекте распоряжения правительства, который предполагает вступление ОАО РЖД в ассоциацию «Совет рынка». Таким образом, РЖД сможет без посредников закупать электроэнергию, что в свою очередь даст возможность экономить до 500 млн год. На данный момент основным поставщиком электроэнергии является «Русэнергосбыт».

Известно, что разговоры о намерении войти в ассоциацию энэргорынков, идут с 11 января. Однако нельзя с точностью утверждать, что РЖД полностью откажется от услуг РЭС, скорее всего, планируется частично снизить затраты.

Главный аргумент в пояснительной записке к распоряжению- это экономия средств, которые далее планируется направить на строительство и обеспечение новых объектов. Так в 2019-2025 годах компания планирует ввести более 80 новых объектов, выгода от самостоятельной покупки электроэнергии составит около 470 млн рублей в год.

Однако, по мнению экспертов, выгоднее и удобнее покупать электроэнергию через посредников, так как точки потребления РЖД слишком разбросаны друг от друга, а самостоятельный закуп несет за собой некоторые сложности.

Возможно, таким заявлением специалисты покрывают тех, кто отмывал на РЖД деньги. Отсюда вытекает следующее, чем меньше взяток, тем больше энергии.

На данный момент известно, что распоряжение находится на рассмотрении у наблюдательного совета «Совета рынка».