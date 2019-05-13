Сотрудникам Почты России так мало платят, что им приходится подворовывать?

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Aliexspress предложили неофициальную компенсацию в виде денежных средств, об этом рассказала россиянка в социальных сетях.

Пять месяцев назад женщина заказала несколько посылок подряд на сайте Aliexspress.

«Приходят смс уведомления, мол, заказ выполнен», - рассказывает россиянка.

Но по факту, сотрудники Почты России спокойно объясняют, что посылки нет, либо они не могут ее найти, каждый раз обещая разобраться с ситуацией в течение двух рабочих дней. После очередного визита, но уже с заявлением и претензией, на почте предложили деньги за утерянный груз. Странным в этой ситуации является следующее: деньги собирались вернуть без какого-либо подтверждающего документа, просто из кассы. Такое неоднозначное поведение сотрудников волей-неволей заставляет задуматься. Остается только верить, что отправленные грузы правда теряются, а сотрудникам Почты России не приходится подворовывать целыми посылками.

Все чаще россияне сталкиваются с подобными ситуациями.

Приведем несколько примеров комментариев из социальных сетей: «Боже! Почта России, да довези ты уже мои посылки!!! как только они попадают в нашу страну - чёрную дыру, видимо, - днём с огнём не сыскать»,- пишет жительница Москвы.

«Почта России, почему мне всегда приходится жаловаться в твиттере? Куда опять мои безделушки с алишки дели»?- пишет на сайте девушка из Челябинска.

Стоит отмеить, что чаще всего теряются грузы из Китая. Однако, как искоренить ошибки своей работы сотрудники Почты России не знают, но и брать на себя отвественность тоже не хотят.