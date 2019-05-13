Сотрудникам Почты России так мало платят, что им приходится подворовывать?

Aliexspress предложили неофициальную компенсацию в виде денежных средств, об этом рассказала россиянка в социальных сетях.
Пять месяцев назад женщина заказала несколько посылок подряд на сайте Aliexspress.
Но по факту, сотрудники Почты России спокойно объясняют, что посылки нет, либо они не могут ее найти, каждый раз обещая разобраться с ситуацией в течение двух рабочих дней. После очередного визита, но уже с заявлением и претензией, на почте предложили деньги за утерянный груз. Странным в этой ситуации является следующее: деньги собирались вернуть без какого-либо подтверждающего документа, просто из кассы. Такое неоднозначное поведение сотрудников волей-неволей заставляет задуматься. Остается только верить, что отправленные грузы правда теряются, а сотрудникам Почты России не приходится подворовывать целыми посылками.
Все чаще россияне сталкиваются с подобными ситуациями.
Стоит отмеить, что чаще всего теряются грузы из Китая. Однако, как искоренить ошибки своей работы сотрудники Почты России не знают, но и брать на себя отвественность тоже не хотят.