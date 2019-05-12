«Наркоотпуск» депутата-«травокура» Резника закончился запоем и «белой горячкой»

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Сообщение супруги Максима Резника о «сердечном приступе» депутата на почве наркоскандала и усиленного досмотра в аэропорту оказалось ложью. К «слуге народа» приходил известный в Петербурге врач-нарколог, который, судя по всему, помог Резнику оправиться от алкогольной интоксикации и последствий наркотического вояжа в Прагу.

Журналисты встретили врача у подъезда дома матери Резника. Именно там сейчас скрывается от общественности скандальный депутат, к которому якобы приезжала скорая помощь. Однако в медучреждении эту информацию опровергли. Мужчина приехал к Резнику на личном транспорте с сумкой оборудования и медикаментов.

Им оказался известный в городе врач-нарколог Зехов Евгений Игоревич. На вопрос журналиста, удалось ли помочь депутату справиться с «белой горячкой», медик сделал вид, что не понимает сути вопроса, и быстро ретировался. Согласно данным информационного ресурса Zoon, Зехов специализируется на лечении зависимостей у больных алкоголизмом и наркоманией.

Информация о «сердечном приступе» у Резника появилась в либеральных СМИ 11 мая. Однако оперативно прибывшие на место журналисты ФАН не увидели кареты скорой помощи на месте. На запрос о вызовах по данному адресу в медучреждении ответили, что машина выезжала к больной бабушке. Из квартиры матери Резника вызовов не поступало.

Депутат ЗакСобрания, занимающий пост главы управления по образованию, культуре и науке, «бурно» провел майские праздники. На первомайском шествии Резник вел себя крайне неадекватно, а на следующий день в распоряжении СМИ оказались видеозаписи, на которых видно, как депутат употребляет предположительно наркотики на общем балконе многоквартирного дома.

Чета Резников сбежала от скандала в Чехию, где «слуга народа» также был замечен за употреблением наркотиков. На кадрах видно, как Резник и Казарина курят марихуану из стеклянной трубки на улице вечерней Праги. Вероятно, приезжавший к депутату нарколог Зехов помогал клиенту оправиться не только от алкогольной интоксикации, но и от последствий наркотического вояжа.

Резник по-прежнему не комментирует неподобающее депутату поведение, а на требование горожан пройти тест на наркотики «слуга народа» грубо отвечает, что не намерен бегать по врачам. Как видно, Резник предпочитает, чтобы специалисты тайно приезжали к нему на дом. В то же время либеральные СМИ распространяют слезные статьи о выдуманном Казариной «сердечном приступе», помогая Резнику снискать жалость горожан.

Впрочем, похоже, что это всё напрасный труд. Особенно учитывая тот факт, что депутат ЗакСа Андрей Анохин направил официальное обращение на имя председателя законодательного органа Вячеслава Макарова с требованием отстранить депутата от должности. Того же требуют и петербуржцы, отметившие в петиции, что не хотят зависеть от решений законотворца-наркомана.