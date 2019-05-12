Выкручивайтесь как хотите: «Аэрофлот» взбесил пассажиров внезапной отменой рейсов SSJ-100

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После трагедии «Суперджета» в Шереметьево компания бросает клиентов наедине с проблемой за несколько часов до вылета, жалуются в сети.

В прошлое воскресенье Россию потрясла новость о пожаре на борту самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявшем рейс Москва-Мурманск. В лайнер попала молния во время полёта, и хотя пилотам удалось посадить пылающее воздушное судно в Шереметьево, огонь уже охватил значительную часть SSJ-100. В итоге страшной смертью на борту погиб 41 человек.

Несмотря на подозрения в плохом качестве эксплуатируемых Sukhoi Superjet 100, «Аэрофлот» не принял меры сразу же после трагедии. Вопрос об исключении того или иного борта рассматривался в частном порядке, а многих пассажиров при этом поставили в крайне неудобное положение.

Так, «Аэрофлот» просто взбесил пассажиров внезапной отменой рейсов SSJ-100. Так, журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала гневный пост в Twitter, где рассказала, как компания после трагедии «Суперджета» начала рассылать СМС с уведомлением об отмене перелётов Sukhoi Superjet 100. Причём сделала это, по словам радиоведущей, за 12 часов до вылета. Тем самым «Аэрофлот» вынудил её и, наверняка сотни других пассажиров, выбирать: в срочном порядке искать билеты на другие рейсы или же отменять свои планы. То есть фактически перевозчик в последний момент в одностороннем порядке отказался выполнять взятые на себя обязательства и дал понять пассажирам – «выкручивайтесь как хотите».

Позже Фельгенгауэр сообщила, что компания предложила ей другой рейс, и она всё же смогла улететь, хоть и на два часа позже. Правда, при этом журналистка предположила, что решить проблему удалось исключительно за счёт скандала, разразившегося в Twitter. Пост о «беспределе» «Аэрофлота» успел набрать более пяти тысяч лайков и несколько сотен репостов.