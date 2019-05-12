РЖД, дотла? Зацеперы рискуют пострадать из-за бездействия РЖД

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Пассажиры жалуются, что сотрудники РЖД не предпринимают никаких мер для ограничения действий подростков, которые ездят на крышах вагонов.

Пассажиры Российских железных дорог выразили в сети обеспокоенность за жизни детей. У подростков с приходом весны становится актуальным одно из опасных развлечений. Ребята забираются на крыши вагонов электричек и поездов, и подобным образом путешествуют между городами.

В сети подобные развлечения в целом осуждают, задавая резонный вопрос «РЖД, дотла?», однако находятся и те, кто утверждает, что подобным образом происходит своеобразный «естественный отбор». Некоторые неравнодушные скидывают подростков с вагонов с применением грубой силы.

На крышах вагонов расположены высоковольтные устройства, поэтому находится сверху опасно для жизни. Помимо поражения электрическим током, существуют и другая опасность. Так, в декабре прошлого года в США молодому человеку из США оторвало голову при въезде в туннель. Молодой человек также, как и российские подростки-зацеперы решил проехаться сверху на крыше вагона.

Сотрудники РЖД не предпринимают никаких мер по устранению подобных любителей опасного развлечения. Как минимум, можно обдумать вариант введения крупных штрафов родителям зацеперов, чтобы отпрыскам было неповадно в очередной раз забираться на вагон.