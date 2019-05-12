«Для женщины бриться – это позор»: Феминистки сорвали презентацию Avon и отправились в СИЗО

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В Уфе была проведена презентация Avon, в ходе которой завязалась драка между феминистками и участницами презентации. Об этом рассказывает пользователь новостного форума Pikabu.

8 мая в Уфе в торговом центре была проведена презентация для консультантов компании Avon, на которой демонстрировалась новая продукция. В план мероприятия также входила презентация средств для депиляции, что и не понравилась феминисткам, пропагандирующих бодипозитив.

Презентация была сорвана, вломившимися на неё девушкам, которые пропагандировали то, что женщины не обязаны бриться и это является позором. По их мнению, женщина не должна брить ноги, подмышки и в особенности интимные места.

Аудитория, находящаяся на презентации, задала провокаторам вопрос: «А мы тут причём?». После этого была начата драка, ликвидировать которую удалось лишь с помощью сотрудников полиции, при том, что сотрудники безопасности торгового центра абсолютно бездействовали. На место происшествия даже была вызвана скорая помощи, для оказания необходимой медицинской помощи всем пострадавшим.

Все участники массового беспорядка были задержаны и доставлены СИЗО для выяснения всех обстоятельств произошедшей драки. По предварительным данным провокаторами драки выступали активистки движения «БешФем», которые ведут борьбу за равноправие женщин, а также за легализацию марихуаны в Республике Башкирия. «Для женщины бриться – это позор!», - в один голос утверждают феминистки.

«Сетевики и феминистки - два зла, которые должны взаимоликвидироваться», «Вот чего никогда не пойму, так это зачем кричать о том, что бритье зло. Ну не хотят, так пусть отращивают, зачем такие налеты», - саркастично пишут пользователи в комментариях под постом.