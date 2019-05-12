Новая должность в «Магните»? Муж товароведа не пускал покупателей в супермаркет

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Муж товароведа «Магнита» мешал потенциальным покупателям заходить в супермаркет, преграждая им дорогу. Об этом пишет один из клиентов «Магнита» на Pikabu.

Молодой человек рассказал историю, случившуюся с ним и его другом. Вечером двое молодых людей решили сходить в «Магнит», чтобы приобрести чай, но подойдя к супермаркету им дорогу преградил некий мужчина. Он не пускал парней внутрь, аргументируя это тем, что: «Магазин скоро закроется, народу много, вы не успеете». Однако, как отметил сам покупатель, никого внутри магазина не было. Получив на это соответствующее объяснение, мужчина продолжал стоять на своём и отказывался пускать внутрь молодых людей.

Пробившись, через самопровозглашённого секьюрити, покупатели попросили объяснений у кассиров магазина, но и в этом случае они ответа так и не получили. Молодые люди вышли из «Магнита» и попытались ещё раз уточнить у виновника инцидента, кем же он является и почему мешает проходу покупателей.

Упорно расспрашивая, сего «кадра», им всё же удалось получить ответ, что занимаемая мужчиной должность в супермаркете – это «муж товароведа». «Такая вот опасная профессия теперь есть в «Магнитах», - пишет в своём рассказе участник сего случая.

Исходя из мнения в комментариях, товаровед хотела пораньше завершить свою работу, а супермаркет не имеет права закрываться раньше времени, поэтому на вход в «Магнит» был поставлен импровизированный охранник.