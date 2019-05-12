В себе бревно не замечают. Травля Почты России стала модным занятием

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Клиенты Почты России ради травли компании ленятся доехать за посылкой в другой конец города.

В сети в последнее время можно заметить всё больше негатива в адрес Почты России. Клиенты жалуются на медлительность работников, длительную доставку почтовых отправлений, и на гигантские очереди.

Не всегда клиенты объективно оценивают ситуацию, но во всех случаях представители Почты России стараются помочь своим клиентам. Однако дальше – больше, и происходящее в сети начинает напоминать настоящий хейт по отношению к компании.

Один из клиентов пожаловался в сети на то, что Почта России доставила посылку в отделение, расположенное на другом конце города.

В таком случае получается, что в сервисе Почты России россияне занозу замечают, а в себе и бревна не видят. Неужели получателю трудно доехать до почтового отделения в пределах своего города? Если город настолько большой, что на его пересечение может уйти больше часа, горожане должны быть к этому готовы. Например, некоторым жителям Москвы приходится тратить порядка двух часов ежедневно, на поездку к месту работы в одну сторону. Почтовые отправления не приходят каждый день, поэтому выделить час для поездки за своей посылкой не представляет сложности. Таким образом, травля Почта России стала модным занятием.

По всей видимости, нынешняя мода на жалобы в интернете даже из-за пустяков, добралась и до клиентов Почты России. Уже не раз было сказано о сложных условиях работы работников Почты России. Дабы не создавать ещё больше проблем и без того измученным работникам, следует задуматься, как можно помочь себе самому в сложившейся ситуации.