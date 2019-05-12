Яндекс.Шутник: Водитель Яндекс.Такси позволил пассажирам не платить за проезд

Сегодня, 05:15

Пассажиры, утомлённые после шопинга, сев в авто, узнали, что за проезд им можно не платить.

После утомительного похода по торговому центру, мать и две дочки подросткового возраста вызвали автомобиль при помощи популярного сервиса перевозок Яндекс.Такси. Когда клиенты сели в машину, водитель поинтересовался, почему пассажиры тяжело дышат, и получил ответ, что его клиенты бегали по торговому центру. Оказалось, что подростки оставили свою мать одну в примерочной, и начали убегать, однако убежать не получилось. Проявив сочувствие, таксист сообщил, что за проезд в таком случае можно не платить.

Обрадованная дочь поспешила поделиться своим везением в соцсетях, где ей напомнили, что плата за проезд взимается в самом начале поездки. Несмотря на то, что поступок водителя удивил юную пассажирку, она восхитилась умением таксиста обманывать людей.

Даже у самых необычных звёзд шоу-бизнеса есть свои поклонники. Сервис перевозок Яндекс.Такси отличается удобством, но несмотря на это, ежедневно происходит множество неприятных ситуаций по вине водителей. Однако и при этом у перевозчика остаётся масса почитателей Яндекс.Такси.

Чувство юмора и нестандартное видение ситуации позволяет остроумным водителям только приумножать количество поклонников сервиса перевозок. Несмотря на то, что Яндекс.Шутник позволил пассажирам не платить за проезд лишь в шутку, у пассажиров осталось при себе как минимум хорошее настроение.