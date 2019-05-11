В целях экономии: Учителя получат практический доступ к выбору учебников и пособий – Госдума

Сегодня, 21:20

Мера уменьшит количество учебников, но улучшит качество, а также предотвратит бездумную растрату бюджетных средств на пылящиеся в библиотеках учебные пособия.

Стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о том, что учителя получат практический доступ к выбору учебников и учебных пособий. Ранее, по словам одного из депутатов, данная инициатива имела лишь формальное значение и преподаватели выбирали учебники уже из заказанного на учебное заведение перечня. Вследствие этого, на полках школьных библиотек пылились неиспользованные учебники, что весьма неэкономно и способствует бездумной растрате бюджета, в чем заинтересована Госдума.

Также это позволит уменьшить количество «не тех» учебников и превратить это в качество. Ведь если некоторые учебные пособия будут оставаться без внимания преподавателей, то в будущих изданиях будет ясно, что конкретно не устраивает учителей и поможет избежать ошибок. Также, что весьма существенно, будет уменьшено количество трат бюджетных денег на печать неудовлетворяющих потребности школ учебники и таким образом, в целях экономии, те перестанут переиздаваться.

Преподаватели, скорее всего, одобрят эту инициативу и будут принимать активное участие в выборе учебников, ведь качество учебного пособия будет непосредственно влиять на обучаемость детей и может существенно упростить учителям задачу, если будет грамотно составлено, а ученики получат возможно самообучения при большом желании.