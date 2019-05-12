Facebook и другие крупнейшие IT-корпорации мира могут перейти в управление ФБР и ЦРУ

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Сооснователь социальной сети Facebook Крис Хьюз и глава корпорации Apple Тим Кук выступили за введение государственного регулирования сферы IT.

Интернет, по всей видимости, приблизился к закату «эры саморегуляции» и в скором времени может попасть под влияние спецслужб, став настоящим плацдармом для противостояния правительств разных стран. Однако, если российский проект по созданию так называемого «изолированного Рунета» стал сугубо государственной инициативой, то решение к переходу «под крыло» правительства США американские IT-корпорации приняли самостоятельно.

Так, мысль о передаче американским властям социальной сети Facebook из единоличного управления Марком Цукербергом высказал его бывший соучредитель Крис Хьюз. По мнению Хьюза, Цукерберг, владеющий 60% акций компании, в настоящий момент представляет из себя некого диктатора, которому подавляющее большинство граждан США ежедневно доверяют значительную часть своих личных данных. Поэтому, как считает Хьюз, правительство должно принять меры по разделению компании и созданию надсетевого госуправления.

С аналогичной идеей на Time 100 Summit выступил и глава корпорации Apple Тим Кук, придерживающийся мнения, что «саморегуляция» IT вредит обществу. При этом Кук сознательно игнорирует недовольство пользователей, несогласных с его позицией, и считает это единственно правильным шагом на пути к безопасности нации.

Примечательно, что всего 4 года назад те же Apple и Facebook вместе с Google и Microsoft молили Конгресс о свободе от спецслужб, массово собирающих данные пользователей. Вероятно, теперь «русские хакеры», которых громогласно обвиняют во всех смертных грехах американские спецслужбы, пугают гигантов IT-сферы куда больше, чем прямое вмешательство ЦРУ и ФБР в их деятельность.