Красная площадь не резиновая: Лиза Пескова могла пригласить на парад Победы своих подруг, оставив ветеранов дома

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Парад Победы на Красной площади стал местом для хайпа разных бьюти-блогерш Instagram. Предположительно это дочь Дмитрия Пескова обеспечила им проход в VIP-зону, предназначенную для ветеранов.

В Instagram аккаунтах разных инста-моделей и бьюти блогерш во время проведения парада Победы были опубликованы фотографии, свидетельствующие том, что дамы могли наблюдать за всей процессией с VIP- трибун, предназначенных для ветеранов и представителей правящей верхушки. Странным совпадением является то, что дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова и Татьяны Навки Лиза Пескова подписана на большинство из них. Это может означать и то, что Лиза могла попросить своего папу предоставить доступ на закрытые трибуны для своих подружек.

Об этом вопиющем событии в своём Twitter пишет Андрей Малахов: «Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?». Пост Малахова естественным образом вызвал бурю негодования у пользователей соцсетей, которые вспомнили о том, что на этих самых трибунах не хватило места многим настоящим ветеранам. Раздражение граждан лишь усилилось после слов Дмитрия Пескова о том, что "Красная площадь не резиновая и всем там места в любом случае не хватит".

По-видимому, площадь не резиновая только для тех людей, что воевали и прошли все ужасы войны, но для дочкиных подружек места всегда найдутся. Пускай ветераны останутся дома, а инста-блогерши будут хайповать, публикуя посты в социальные сети. «С деньгами можно купить места на Парад даже лучше, чем у самих ветеранов», - пишет на своей странице одна из девушек.

С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше и такое пренебрежительное отношение к ним, выставляет правительство, а в особенности Дмитрия Пескова и его дочь, отнюдь не в лучшем свете.

«Думаю, администрации Президента стоило бы уделить повышенное внимание вопросу распределения приглашений на трибуны Кремлёвского парада», - написал в Twitter один из пользователей.

Но несмотря на все мелкие неурядицы, парад, как и каждый год, прошёл в лучшем виде, демонстрируя россиянам и всему миру весь военный потенциал страны. Ежегодно парад Победы становится одним из самых масштабных событий, на котором вся Россия чтит память о тех, кто прошёл Великую Отечественную войну.