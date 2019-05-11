Бурый ужас: Медведи пугают жителей Магадана и Еврейской автономии

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Опасные хищники, выйдя из спячки раньше обычного, выходят к людям в поисках пищи.

В Магадане и Еврейской автономии горожане бьют тревогу. Опасное соседство с хищниками не радует местных жителей. На Колыме причиной прекращения спячки косолапых стала аномально тёплая весна. Ранний сход снега поспособствовал прогреванию земли, и бурые медведи проснулись раньше, чем обычно. В поисках пищи они забрели в окрестности Магадана. Местные жители выражают в сети беспокойство за свою безопасность.

Повод для беспокойства есть весомый. Чуть менее года назад в Магаданской области медведь напал на человека, а двумя годами ранее в Магадане медведица насмерть загрызла мужчину, поэтому местные жители не понаслышке знакомы с диким нравом зверя.

Похожая ситуация сложилась в Еврейской автономной области. Медведи проснулись раньше из-за лесных пожаров, которые полыхали на территории области. В селе Жёлтый Яр, которое расположено недалеко от столицы автономии, Биробиджана, местные жители запечатлели медведя в непосредственной близости от человека.

Специалисты приводят ряд рекомендаций при встрече с бурым медведем. Категорически нельзя поворачиваться к медведю спиной, делать резкие движения и смотреть зверю в глаза. Желательно медленно, спиной вперед отступать назад, вполголоса говоря незатейливые фразы. Если избежать контакта с медведем уже нет никакой возможности, одним из вариантов эксперты называют способ притвориться мёртвым. Нужно лечь на живот, по возможности прикрыв руками шею. В подобном случае медведь может потерять интерес к путнику и уйти восвояси.

Пока остаётся угроза встречи с косолапым, чтобы бурый ужас в виде медведя не стал причиной несчастного случая, лучше воздержаться от прогулок в лесополосу или на окраину города.