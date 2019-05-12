Медведев объявил об упрощении процедуры оформления инвалидности

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Премьер-министр России сообщил, что теперь процедура установления инвалидности будет намного проще. Он особенно подчеркнул то, что основной задачей является сокращение сроков оформления и процедуры освидетельствования.

На прошедшем заседании правительства Дмитрий Медведев объявил, что он намеревается подписать документ, который значительно облегчает все процедуры признания людей инвалидами. Этот проект с большей долей вероятности увидит свет совсем скоро, так как глава правительства сказал, что этот вопрос уже давно находится на обсуждении.

Согласно описанию документа, теперь основная система оформления справок ляжет на виртуальные «плечи» портала государственных услуг. Переход на электронную систему будет, но не сразу, всё будет происходить поэтапно, что не произошёл непреднамеренный обвал серверов.

После утверждения всех аспектов этой инициативы начнётся её реализация с крупных городов и постепенно будет распространяться на более маленькие. В таком случае инвалидам будет намного проще оформлять все необходимые документы. Им не придётся ходить по разным инстанциям, которые чаще всего находятся в разных частях города, не будет необходимости стоять в изнурительно бесконечных очередях. Также отпадёт необходимость собирать лишние бумаги, так как всё уже будет находиться в электронном формате.

В апреле правительством был расширен список заболеваний, которые причисляются к категории инвалидность. Согласно новому перечню теперь слепые, глухие, люди с синдромом Дауна и другими заболеваниями смогут получить ту или иную степень инвалидности.

Согласно последним статистическим данным в России проживает около 12 млн. людей, имеющих инвалидности разных степеней, из которых 651 тыс. – это дети.