Улучшения от РЖД заставляют пассажиров нецензурно удивляться

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Российские железные дороги, похоже, всерьез решили сменить имидж и начать предоставлять россиянам хотя бы что-то похожее на качественные услуги.

Пассажиры поездов РЖД поделились в сети приятными впечатлениями от модернизации вагонов. Путешественники рады, что в вагонах появилась возможность с удобством заряжать гаджеты в пути. В вагонах старого образца розетки были только в начале и в конце вагоны, владелец был вынужден дежурить возле телефона, пока он не зарядится достаточно.

Несмотря на то, что вагоны с розетками практически в каждом купе плацкартных вагонов появились ещё несколько лет назад, пассажиры не устают удивляться «инновациям».

По сравнению с прогрессивными странами Европы, у РЖД ещё остаётся огромное поле для развития и совершенствования. Например, такое простое, но удобное приспособление, как душ, есть даже в плацкартных вагонах Европы. В России же душем могут похвастаться лишь вагоны повышенной комфортности.

Государственное финансирование РЖД исчисляется десятками миллиардов. Вероятно, что часть государственных денег не доходит до «пункта назначения» из-за коррупционных схем. Пока руководители многомиллиардных компаний будут бесчинствовать на посту, средний класс продолжит удивляться самым простым вещам в вагонах поездов. По всей видимости, у русского человека уже прочно укоренилось мнение «удобство, качество, комфорт – не для нас».