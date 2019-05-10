Наши без «косяков» не умеют: Блогер протестировал новый плацкартный вагон РЖД и обнажил недочёты

Сегодня, 21:30

Он провёл в пути в Ростов 17 часов и сравнил новый плацкарт со старым по всем параметрам.

«Живые» фото поезда дальнего следования доказывают в очередной раз, что новые плацкартные вагоны повторяют те, которые РЖД показали на презентации. Среди очевидных плюсов многие пассажиры выделяют одни и те же нововведения: свежий интерьер, внешняя вылизанность, удобства, наличие мест для зарядки гаджетов и «психологический комфорт» благодаря появлению шторок. Но наши люди без «косяков» не умеют, поэтому и в «лухари»-поезде нашлись свои проблемы, которые обнажил блогер.

Ещё на этапе проектирования вагонов допустили неприятную оплошность и не изменили эскизы вовремя. Увеличение расстояния между полками и их формы привело к существенному уменьшению размера прохода. Например, среднестатистические мужчины не разминутся – одному придётся вторгнуться в чью-то купейную зону. Хотя, может, для ограждения от таких «оккупантов» повесили шторки?

Сами полки тоже стали существенно короче – 165 см. Настолько, что торчащие ноги продолжают торчать, но их хозяева теперь надёжно спрятаны. Урезания усложнили и размещение багажа. Тогда как «ручную кладь» пассажир верхней полки над своим местом разместить ещё хоть как-то может, то за место под нижней полкой ещё нужно побороться. Хотя практика показывает, что там реально разместить 4 стандартных чемодана. За целостность никто не ручается

А появление панелей, съевших часть прохода и полок, как ни странно, никак не помогает взбираться наверх. Даже совсем наоборот. Но здесь уже вопрос ловкости.

По неизвестным причинам пассажиров нижних «боковушек» лишили советской сеточки для личных мелочей. Тогда как другие пассажиры могут воспользоваться столиками, первых настигает непоправимое несчастье.

Не порадовал блогера и итальянский пурифайер. Большинство пассажиров сразу протестировали прибор, который разогревает воду до 80 градусов, тогда как нормальному горячему напитку необходимо около 100. Из ситуации помогают выйти проводницы. Они не только научат пользоваться всеми новинками в поездах, но и отдельно вскипятят воду.