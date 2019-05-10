Синдром жертвы РЖД: Безбилетники выставляют железнодорожников хамами ради лайков в сети

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Как оказывается, далеко не всегда сотрудники компании могут быть «страшными серыми волками».

В сети постоянно находятся недовольные пассажиры, которые жалуются на недостаточно высокое, по их мнению, качество услуг РЖД. Обратная ситуация встречается крайне редко. Тем не менее, накануне небезразличный пассажир рассказал о том, что стал свидетелем такого инцидента.

На его глазах безбилетный пассажир, у которого контроллеры законно потребовали билет, вместо того чтобы заплатить штраф, достал планшет и стал снимать железнодорожников, пытаясь, по всей видимости, показаться в последствии «белым и пушистым». Благодаря подобным гражданам и становится понятно, что ситуация с хамством РЖД далеко не так однобока, как кажется многим.

Рассказавший об увиденном пассажир признался, что безбилетники, вероятно, умышленно выставляют железнодорожников хамами ради лайков в сети. Таким образом у них удается убить двух зайцев одним выстрелом: от них отстают с требованием билета, а выставив в сети грамотно смонтированный ролик они дополнительно получают одобрение со стороны общественности.

Используется в данном случае то, что можно охарактеризовать, как синдром жертвы РЖД. Россияне уже давно привыкли, что якобы все работники компании поголовно хотят насолить обычным гражданам, но проблема в том, что эти самые граждане и рассказывают о подобных ситуациях. Вторую сторону конфликта практически никогда не слышат, потому ситуация и воспринимается обществом крайне однобоко. Вероятно, работникам РЖД постепенно следует подаваться в блогеры, дабы показывать, с какими хитрецами им приходится сталкиваться на ежедневной основе.