Посмертное унижение? Владимир Путин прокомментировал смерть Сергея Доренко

Сегодня, 17:30

Президент оценил вклад Доренко в российскую журналистику и его принципиальную позицию.

Спустя почти сутки после гибели Сергея Доренко президент России Владимир Путин наконец-то прокомментировал потерю всего российского журналистского содружества. Глава государства отдельно отметил стиль Доренко и вспомнил о том, сколько лет их связывали товарищеские узы, передаёт пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако слова Владимира Владимировича нет-нет да могут показаться посмертным унижением легенды журналистики. В глазах оппозиционеров Сергей Доренко запомнился как беспринципный пропагандист, что, впрочем, не совсем соответствует правде. Главред «Говорит Москва» не насаживал зрителям прописанную идеологией картину мира, а всего лишь раскрывал перед ними свою позицию, которая иногда существенно шла вразрез с официальной, что существенно отличало его от коллег на федеральном телевидении.

Вспомнить только разгромное расследование о подлодке «Курск», оскорблениях Путина, наречении его эпохи «неосталинизмом» и желании протащить его по Украине в клетке – вряд ли президент проявил бы настолько большое великодушие, чтобы просто простить голосу Москвы бомбардировку своей репутации.

Исходя из сообщения Кремля, там предпочитают вычеркнуть воспоминания о колкостях Сергея Доренко, буквально унизив его уникальный журналистский подход к освещению общественно-политических событий в стране и сведя многолетний труд «телекиллера» к сухой «принципиальной позиции», которую кто-то где-то «ценил».

Напомним, что на 60-м году жизни Сергей Доренко погиб из-за разрыва аорты. Трагедия произошла во время движения журналиста по Москве на новом мотоцикле «Триумф». Прощание с Сергеем Доренко назначили на 12 мая в 11:00 по столичному времени на Троекуровом кладбище, сообщает «Говорит Москва».