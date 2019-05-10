Руки из нужного места: В Иркутске нашли самого профессионального работника «Почты России»

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Оказалось, что, вопреки распространенному убеждению, не все сотрудники оператора наплевательски относятся к своей работе.

Доказательство того, что еще не все потеряно для сотрудников «Почты России», появились на просторах сети. Житель Иркутска решил снять на фото, что не все они швыряют посылки и относятся к своей работе «спустя рукава». Вероятно, пользователи сети нашли едва ли не самого профессионального работника «Почты России», о котором решили рассказать на весь интернет. Безусловно, своего внимания мужчина заслуживает.

Как оказалось, если руки растут из нужного места, то любая работа будет получаться, что называется, «на ура». Автор снимков признался, что также спросил у работника «Почты России» можно ли сфотографировать его, дабы доказать сети, что не все сотрудники оператора швыряют посылки. Трактовка просьбы «почтальона» сильно удивила, и он лишь удивленно спросил, как вообще можно бросать посылки. Вероятно, у мужчины не имеется доступа к интернету, чтобы посмотреть на то, как работают его коллеги по цеху.

Остается надеяться, что внезапная популярность работника «Почты России» в сети отразиться на организации исключительно положительным образом и пример данного сотрудника будут использовать в назидание остальным – всем тем, из-за кого у компании сложился отчасти негативный имидж.