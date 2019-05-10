«Когда паразиты наедятся?»: Бабушка из Татарстана «разнесла» Путина и правительство

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Пламенная речь пенсионерки сразу сделала ее популярной на просторах социальных сетей.

В Татарстане в честь Дня Победы 9 мая на одной из площадей собрался митинг, состоящий, в основном, из представителей коммунистической партии России (КПРФ). В определенный момент, к микрофону вышла пенсионерка, однако, вместо поздравлений ветеранов, она тут же решила произнести пламенную речь, отправив в сторону власти и президента различные нелицеприятные вещи, некоторые из которых звучали весьма убедительно.

Начала она с риторического вопроса: «Когда паразиты наедятся?», имея в виду недобросовестных представителей власти. В современной России сложно, по ее словам, не только пенсионерам, но и молодежи. И та, и другая категория населения - нищае, что очень расстраивает женщину. Ее огорчает, что «там где-то люди живут», а в Татарстане люди якобы никто. Не упустила она возможности упрекнуть и народ, который боится говорить о своем недовольстве, потому как люди могут потерять место на работе. За себя же бабушка не опасается, ведь, по ее словам, она согласна и два дня еще прожить, лишь бы достойно.

«Разнесла» пенсионерка правительство также за пенсионную реформу. Это и неудивительно, учитывая противоречивость данного указа и его резонанс в обществе. По ее словам, ни в одной стране мира нет ничего подобного и ей непонятно, почему Россия должна вводить нечто подобное. Такими темпами, подытоживает старушка, «скоро россиян не будет».

Безусловно, в некоторых аспектах женщина права, однако сваливать всю вину за недостаточное развитие регионов на Владимира Путина – неправильно. В первую очередь, следует обращаться к главе местной администрации и начинать решать проблемы через него. Однако, справедливости ради, следует отметить смелость старушки, которая не побоялась публично высказать свое мнение, обращаясь к президенту страны. Остается надеяться, что эта смелость обернется тем, что женщину услышат и помогут с ее проблемами.