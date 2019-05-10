«Постройте нам дороги!»: Хабаровский сирота обратился к Путину с настоятельной просьбой

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Здоровью и жизни жителей угрожают камни и пыль, разлетающиеся из-под колес транспорта.

Хабаровский сирота, получивший квартиру в поселке городского типа Переяславка, через Instagram обратился к президенту РФ Владимиру Путину с настоятельной просьбой. Молодой человек просит оказать влияние на местных чиновников для решения проблемы с отсутствием качественного дорожного покрытия.

«Постройте нам дороги! Уже год администрация утверждает, что денег на ремонт нет. Невыносимо по такой дороге ходить. Камни и пыль разлетаются в разные стороны. А там люди ходят», - возмущается парень.

По его словам, все жители Переяславки утверждают, что деньги на укладку новой дороги были выделены уже давно, но местные чиновники якобы не спешат решать проблему с благоустройством поселка. Парень предположил, что выделенные средства могли пойти кому-то в карман.

Так же неравнодушный к проблемам общественности парень попросил Владимира Владимировича установить в местном магазине банкомат «Сбербанка». Он возмущен тем, что граждане современной России должны ходить в соседний населенный пункт для снятия наличных средств.

Хабаровский сирота весьма бесстрашно заявил о своих требованиях, заявив, что, в случае не выполнения данных просьб, он будет обращаться в другие инстанции.