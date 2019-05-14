Роскомнадзор не смог заставить творческих россиян полюбить власть

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Главное в России надзорное ведомство в области интернета уже успело снискать себе славу главного ведомства по борьбе с интернетом. В этот раз Роскомнадзор открыл для себя новую дорогу к негаснущей и немеркнущей славе в сердцах населения России при помощи закона о неуважении к власти.

Как сообщают интернет-издания, Роскомнадзор удалил, согласно предписанию Генпрокуратуры, новость СМИ города Ярославля, содержащую фотографию граффити, в котором выражалось неуважение к власти. Оба ведомства отказались комментировать данное сообщение. Эта информация известна со слов некоторых представителей ярославских СМИ, к которым обращались из прокуратуры с требованием об удалении новости. Когда Роскомнадзор не смог заставить ярославских журналистов полюбить власть, он приступил к удалению информации.

Это известие заставило многих пользователей интернета припомнить Роскомнадзору давнюю историю его боёв с интернетом в России, эдакий бой с тенью и танцы на граблях? Россияне припоминают ведомству всё: от блокировки популярного сайта rutracker.org и невозможности справиться со всеми его зеркалами, до попыток заблокировать в Российской Федерации созданный уроженцем Санкт-Петербурга Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте», мессенджер Telegram. Напомним, что неудачные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к сбоям и нарушениям в работе многих сайтов и интернет-служб страны, среди которых оказались банки, сети продуктовых супермаркетов «Пятёрочка» и «Магнит», а также пригородные электропоезда.

При этом, как отмечали интернет-пользователи, нельзя сказать, чтобы Роскомнадзор хоть на минуту сбавлял обороты своей деятельности. Так, например, недавно Роскомнадзором без предупреждения был заблокирован данный информационно-аналитический сайт vistanews.ru, деятельность которого была восстановлена после многочисленных обращений к Правительству России, так как Роскомнадзор на запросы не отвечал. Таким образом, заставит ли когда-нибудь Роскомнадзор творческих россиян целиком и полностью любить власть – остается неизвестно. Тех творческих людей, которые стараются донести в массы своё мнение при помощи безобидных граффити, либо при помощи аналитический статей в сети Интернет.

Многие пользователи социальных сетей не только сравнивали работу Роскомнадзора с легендарным слоном в посудной лавке, но и отмечали, что его деятельность, осуществляемая во внесудебном порядке, нарушает законодательство России. В частности, 29-я статья Конституции России гарантирует всем право доступа к информации и обмена ей, поэтому такая деятельность Роскомнадзора выглядит если не однозначно антиконституционно, то очень сомнительно с юридической точки зрения.