Император Рунета? Из-за высказывания главы РКН, депутаты отказывались голосовать за «ограничение интернета»

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Новость о том, что закон об ограничении Рунета от мирового был принят в третьем чтении, «взбаламутила» потенциально изолированную сеть. Однако и тут пользователи нашли себе заступника и героя.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров «ляпнул, не подумав», как окрестили его слова российские СМИ, что третий и заключительный законопроект из «пакета Клишаса» об изоляции интернета позволит РКН наконец заблокировать месседжер Telegram. Сказанное несколько недель назад, остается актуально и сейчас, как и персона самого Жарова из-за инцидента, произошедшего с его подачи.

Слова главы Роскомнадзора о Telegram тут же разлетелись на заголовки всероссийских и региональных СМИ, однако спустя какое-то время, по признанию самых смелых изданий, по вежливой просьбе была отовсюду удалена.

Такая оплошность дорого обошлась Жарову, эта фраза чуть не сорвала голосование в Госдуме за вступление законопроекта в силу еще во втором чтении.

Дело в том, что своей широкой грудью на передовую вышел глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что партия отказывается принимать закон, который разрабатывается не «на черный день и в случае блокировки Рунета», а заведомо ради «сдерживания» молодежи и нарушение конституционных свобод.

Ведь, в случае, если российский интернет станет полностью автономным, то главенствующую роль в Медиа-пространстве занимает именно Роскомнадзор, как сообщает RhymeRu. Изолированный интернет будет ограничен не только от внешней среды. Во внутрь попадут только одобренные РКН сайты, а неугодные будут заблокированы.

Из-за «ляпа» Жарова, многие депутаты отказались голосовать «за» по законопроекту, в том числе и вся партия ЛДПР, однако это не помешало закону быть принятым.

«Император Рунета», как подтверждают пользователи сети, уже проводит блокировки сайтов, фривольно и без предупреждения.

Так, например, первой официальной жертвой РКН стало ярославское издание «Яркуб», хотя до этого, абсолютно незаконно и несправедливо был заблокирован ресурс VistaNews.