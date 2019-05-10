Польские подростки выразили восхищение новозеландским террористом

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Школьники из Польши позируют с репликой автомата новозеландского стрелка, расписав оружие как нарушитель закона.

В каждой школе существуют различные секции по интересам, однако не все они несут мирный характер. В сеть попали фотографии польских детей во время военнопатриотических занятий в школе города Тарнова. На снимке ученики позируют с немецкой шутрмовой винтовкой G36, покрытой антиисламскими надписями (одна из которых в частности гласит "Kebab Remover"), что делает её максимально схожей с оружием, использовавшимся стрелком из Новой Зеландии, расстрелявшим прихожан в мечети города Крайстчёрч.

В последние годы Польша приобрела общеевропейскую известность своими националистическими настроениями и стала одной из немногих стран ЕС, отказавшихся принимать арабских беженцев в массовых количествах. По площадям городов страны в последнее время регулярно проходят марши ультраправых, скандирующих, подчас, откроенно фашистские лозунги.

Учитывая все это, поведение школьников едва ли можно списать на шутку или элементарное непонимание ситуации - можно с большой уверенность говорить о том, что горделиво позируя с расписанной винтовкой они явно демонтрируют восхищение и солидарность с новозеландскими националистами.

Польские подростки

Оружие новозеландского стрелка

Обстоятельства при которых был сделан снимок на данный момент неизвестны. Ровно как загадкой остается и то, чьей именно инициативой стало принесение в школу оружия, покрытого столь недвусмысленным текстом.