Топ-зарплата. Центробанк повысил денежные выплаты своим сотрудникам почти на 32%, не оповещая СМИ

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Годовой отчет о зарплатах сотрудников Центрального банка показал, что теперь работники получают на 10 млн больше. Ни одно крупное СМИ, однако, данные новости не заинтересовали.

В позапрошлом году сотрудники Банка, занимающие должности топ-менеджеров, получили выплату в размере 23,8 млн, а в прошлом году сумма возросла до 31,5 млн. Остается только гадать, каков денежный прирост будет в этом. Прогнозируют еще более высокие показатели. Кошельки увеличились не только у высокодолжностных лиц, но и у простых рядовых - они получили прибавку в 9% от своих заработных плат.

Работники получают зарплаты почти в 150 тысяч рублей, при этом не выполняют своих конституционных обязанностей, например: достигать цели касаемые инфляции, следить за работой других банков, а также поддерживать стабильности курса рубля. Эффективность работы оставляет желать лучшего, однако денежные выплаты сотрудникам продолжают расти. На 2018 год российский Банк ушел в убыток без малого на 435 млрд рублей.

Множество граждан поступает на работу в банковские отделения, но количество персонала тщательно скрывается. Ранее в документации приводилась среднесписочная численность людей, а сейчас «предельная». Данные публикуются таким способом, чтобы отображалось нужное количество сотрудников, которое не выходит за пределы числа рабочих мест. Для многих СМИ такая ситуация будет выглядеть как сокращение штата банковских служащих, а это приведет к экономии средств и усилению ответственности работающих. Именно так удается обойти наказание за превышение штата Центрального Банка.

Такие прибавки к заработной плате возмущают граждан. Они считают, что сотрудники некомпетентны в решаемых вопросах, а подобные топ-зарплаты недопустимы для «бездельников».