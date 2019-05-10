Украинские СМИ рассказали о военных подвигах деда Владимира Зеленского

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Украинские чиновники во главе с Порошенко вновь попытались очернить акцию «Бессмертный полк» и историю Великой Отечественной войны, однако в дело «вмешался» Зеленский, дух которого будто бы «породнил» его с Владимиром Путиным.

Дед Владимира Зеленского в Великую Отечественную войну стал настоящим героем, сражаясь против фашистской Германии. На его счету 15 немцев и трофейный склад, по сообщению портала «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные базы «Память народа» украинского Минобороны.

Войну Семен Иванович Зеленский закончил в звании гвардии лейтенанта, получив два ордена Красной Звезды. Главным подвигом дедушки избранного украинского президента стало подавление огня минометной батареи и взятие трофейного склада.

Сам Владимир Зеленский почтил память своего деда, придя к нему на могилу. В свою очередь, президент страны-соседа Владимир Путин прошелся вместе с участниками акции «Бессмертный полк», держа в руках фотографию своего отца, который занимал высокий пост в НКВД и, по словам Владимира Путина, спас не одну жизнь.

Еще действующий президент Украины Петр Порошенко осудил акцию «Бессмертный полк», назвав ее участников — ряженными, а вторившая его словам политик Ульяна Супрун, и вовсе раскритиковала всю российскую традицию празднования Дня Победы.

Несмотря на то, что с 2015 года в Украине стерто понятие ВОВ, а День Победы празднуется по европейскому образцу — 8 мая, как День скорби, а не Победы, Владимир Зеленский, кажется, духом ближе к российскому президенту, чем к своем украинскому предшественнику.