Скупой платит трижды: Пассажир РЖД рассказал, как бороться с «болезненными» бабушками

Сегодня, 22:00

Женщина не просила, а требовала уступить ей место на нижней полке, но обладатель этого места оказался хитрее.

Битва за нижние полки в поездах зачастую не уступает масштабным сражениям в «Игре престолов». Пассажиры пытаются отвоевать эту полочку и не гнушаются даже мольбами и угрозами. Случается, что занимающие нижнее место мужчины не выдерживают потока дамских слез и кряхтений старушек и перекочевывают на верхнюю полку, тоскливо наблюдая, как вольготно располагается там просительница.

Однако автор последней публикации и по совместительству пассажир РЖД оказался не так мягкосердечен, и рассказал тем, кто может оказаться в подобной ситуации, как бороться с «болезненными» бабушками. Не секрет, что места «выше уровня табуретки» стоят дешевле нижних, поэтому в кассах нередко можно услышать, как заказывают именно верхнюю полочку. Однако стоит таким людям только оказаться в вагоне – начинается борьба.

Герой истории занял свое оплаченное нижнее место и даже завел задушевный разговор с соседом напротив, но на следующей остановке вошли две пожилые дамы. 50-летний собеседник тут же завалился на спину, закрыл глаза и старательно захрапел. Обладательница места над ним скорбно посмотрела на спящую надежду на комфорт и кряхтя полезла наверх, но ее товарка не сдавалась.

Она подступила к автору поста и потребовала уступить ей свое место внизу, намекала на свой «преклонный» 60-летний возраст и наглость современной молодежи. 35-летний мужчина хоть и воспитывался гражданами СССР и частично советских идеалах, но деньги считать умеет. Когда дама в очередной раз заявила, что у нее болят ноги и лазить наверх она не может, мужчина предложил вариант – оплатить разницу между верхней и нижней полкой в тройном размере. В итоге в кармане у героя истории появились лишние полторы тысячи рублей. Оказалось, что скупой, а в данном случае скупая, платит трижды, и если уж пассажир чувствует, что не может как горная лань скакать по полкам, то лучше сразу покупать нижнюю.